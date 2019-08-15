Курганские бизнесмены, обвиненные в обналичивании 300 миллионов, не могут пробиться к прокурору

Предприниматели надеются на нового прокурора Андрея Назарова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматели Роман Худоконенко и Ирина Никитина, которые на протяжении пяти лет в судах доказывают свою непричастность к обналичиванию 300 млн рублей, пожаловались, что не могут попасть на прием к новому прокурору Курганской области Андрею Назаренко. По их мнению, подчиненные блокируют их обращения, опасаясь, что обвинение будет оспорено.

Городской суд в 2018 году признал бизнесменов невиновными, однако областной суд отменил решение, сейчас дело вновь рассматривает городской суд. «Когда следователь весной 2017 года передавала дело прокурору, Сергей Лежников отказался подписывать обвинение. Тогда договорились с зампрокурора Олегом Седельниковым», — рассказал Худоконенко. Он подчеркнул, что Седельников даже не стал разбираться в деталях дела — за время работы с делом он не затребовал коробку с вещдоками, которая была в спецхранилище.

«Многочисленные жалобы в областную прокуратуру оканчивались формальными отписками и составляли на 2017 год том около 300 листов», — отметил Худоконенко. Он предпринял новую попытку после назначения прокурора Андрея Назаренко, но снова получил отказ. Не помогли обращения в окружную и генеральную прокуратуру. «У нас складывается впечатление, что Назаренко не знает о наших обращениях, все блокируется на подступах», — отметил бизнесмен.

Представитель областной прокуратуры Ойрат Шабаев отметил, что отказ предприниматели вправе обжаловать в вышестоящих инстанциях. «Мы не можем вмешиваться в действия суда, пока не вынесено решение», — отметил он.