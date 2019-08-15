СМИ: экс-чиновнице Минобороны Васильевой отказали в регистрации ребенка от суррогатной матери

Евгения Васильева через суд добилась регистрации ребенка от суррогатной матери Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Экс-руководителю департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой отказали в столичном ЗАГСе в регистрации ребенка от суррогатной матери. Васильева обратилась в ведомство еще в 2018 году, однако об этом стало известно только сейчас.

«Бывшей чиновнице отказали в государственной регистрации рождения ребенка», — пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник из ее окружения. Причиной отказа стало то, что на момент рождения ребенка Васильева не состояла в браке. При этом суррогатная мать дала согласие на то, чтобы Васильеву записали матерью ребенка.

Позже экс-чиновница обратилась в Мещанский районный суд Москвы, который признал отказ ЗАГСа незаконным и обязал указать Васильеву в качестве матери ребенка. Подробности иска не раскрываются, поскольку он касается частной жизни Васильевой.