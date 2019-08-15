Прокуратура вместе с ревизорами Текслера проверит долгострой Дубровского

Виталий Лопин (слева) попросил Алексея Текслера (справа) прислать ревизоров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер 15 августа дал поручение председателю Контрольно-счетной палаты региона (КСП) Алексею Лошкину подключиться к проверке расходования бюджетных средств на строительстве конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске. Речь идет о проекте, который поддерживал экс-губернатор Борис Дубровский.

«Такое поручение КСП поступило», — подтвердил «URA.RU» пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь. Лошкин от комментариев воздержался. С просьбой выделить ревизоров к Текслеру обратился прокурор области Виталий Лопин. Ранее он заявлял, что выйдет на врио губернатора с таким обращением.

Прокуратура проверяет объекты саммитов ШОС и БРИКС. Из правительства области затребовали все финансовые отчеты. Отдельная проверка, к которой теперь подключат КСП, касается конгресс-холла. Объект исключили из списков к саммитам, власти признали, что не успевают его достроить, но работы на нем продолжались.

Строительство велось только на бюджетные средства, стоимость оценивается в 18 млрд рублей. Текслер выразил сомнения в целесообразности бюджетных трат. Для завершения объекта будут привлечены частные инвесторы.

16 августа в прокуратуре пройдет очередное заседание межведомственной рабочей группы, по контролю за подготовкой к саммитам, в которую вошли руководители Росгвардии и УФСБ. Контроль и проверка продолжатся несмотря на перенос части саммитов в Санкт-Петербург. По итогам проверки могут быть возбуждены уголовные дела.