Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, действовал вопреки инструкции

Экипаж A321 положился на свой опыт, а не на инструкции Airbus Фото: Владимир Жабриков

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Командир A321 «Уральских авиалиний», который экстренно посадил самолет в кукурузном поле в Подмосковье, действовал не по инструкции Airbus. Об этом заявили авиаэксперты.

«По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская», — рассказал РБК президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. Он оценил мастерство командира самолета Дамира Юсупова, который сумел посадить воздушное судно, несмотря на два отказавших двигателя.

«При отказе двигателей на большой высоте пилот выполняет чек-лист, порядок действий, который требует выпуска шасси на высоте», — подтвердил пилот самолета Airbus А320 Алексей. Он заметил, что если отказ двигателей произошел на низкой высоте, то лучше сосредоточиться на более важных действиях, чем на выпуске шасси. По словам Алексея, шасси выходят очень медленно и если их все-таки удастся выпустить, то самолет может «крутануть» во время касания с землей.

При этом эксперты сошлись во мнении, что в любом случае решение остается за пилотом. Это так же прописано в руководящих документах.

Как писало ранее «URA.RU», самолет Airbus 321 авиакомпании «Уральских авиалиний», вылетевший из Жуковского в Симферополь, экстренно сел в кукурузном поле в Московской области сразу после взлета. По предварительной версии, лайнер столкнулся со стаей птиц, из-за чего вспыхнули двигатели, передает RT.