МИД возмутило искажение слов Лаврова о передаче Курил Японии

В Министерстве иностранных дел России (МИД РФ) выразили возмущение некорректной интерпретацией высказывания главы ведомства Сергея Лаврова о возможностях отказа Москвы от Курильских островов. В пресс-службе ведомства отметили, что Лавров не озвучивал условия передачи островов Японии.
«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволили ряд СМИ. <…> Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе „Лавров озвучил условия передачи островов Японии“ недопустимы и являются дезинформацией», — говорится в заявлении МИДа.
Как писало «URA.RU», ранее, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов», Лавров заявил, что Россия готова будет обсуждать с Японией передачу островов курильской гряды только в том случае, если Токио признает итоги Второй мировой войны и подпишет с Москвой мирный договор. Это, по словам Лаврова, прописано в Декларации 1956 года, к которой присоединился СССР.