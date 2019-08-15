Лавров назвал главное препятствие для подписания мирного договора с Японией

Сергей Лавров заявил, что Россия передаст Курилы после подписания мирного договора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Передача двух Курильских островов под юрисдикцию Японии возможна только после признания ею итогов Второй мировой войны и заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны», — заявил Лавров. В выступлении главы внешнеполитического ведомства, которое размещено на YouTube-канале «Территория смыслов», отмечается, что Россия является правопреемником Советского Союза, и поэтому признает Декларацию 1956 года, согласно которой страна передаст Курилы Японии только в случае подписания мирного договора.

Как писало ранее «URA.RU», официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию карты на сайте Олимпиады-2020, на которой Курильские острова входят в состав Японии, напоминает «Национальная служба новостей». По словам Захаровой, власти Японии и организаторы Олимпиады выходят за рамки закона.

Россия и Япония не могут подписать мирный договор уже более 70 лет с момента окончания Второй мировой войны. В Кремле убеждены, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР законно по итогам войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.