Жители еще одного города в Прикамье могли остаться без тепла

Деньги на ремонт теплосетей получит Александровск Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Александровский район получит из резервного фонда краевого правительства 6,5 млн рублей. Деньги направят на подготовку муниципалитета к отопительному сезону. Решение было принято по итогам заседания правительства Пермского края.

«По окончании прошлого отопительного сезона теплоснабжающая организация признана банкротом, подготовку к новому отопительному сезону ведет специально созданное муниципальное предприятие, — объяснили в районной администрации.

Как уточнил источник «URA.RU» в отрасли, деньги требуются на ремонт и замену изношенных теплосетей. Банкротом признана компания «Гарант-М», арендовавшая котельную. Администрация города приняла решение расторгнуть с ней договор аренды и создать муниципальное предприятие «Теплоэнергетика».

Ранее деньги из резервного фонда на подготовку к отопительному сезону были выделены Кизелу. Там местное коммунальное предприятие также накопило миллионные долги. Ранее «URA.RU» писало, что пермская антимонопольная служба обратила внимание на ситуацию с подготовкой теплосетей к зиме в Губахе. Выяснилось, что при прокладке новых теплосетей в городе используют старые ржавые трубы.