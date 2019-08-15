Дамир Юсупов сообщил, как все случилось Фото: скриншот видео YouTube, канал «RT на русском»

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Командир экипажа «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, выполнивший аварийную посадку после взлета лайнера Airbus 321 в аэропорту Жуковский и спасший 233 жизни, рассказал журналистам, как все произошло. По его словам, в момент аварии он не думал ни о чем, кроме как не допустить падения самолета. А когда стало ясно, что оно неизбежно — посадить самолет как можно мягче.

«После взлета появилась неустойчивая работа двигателя, сначала левого, потом правого, — вспоминает пилот. — Мы на тренажере отрабатываем отказ одного двигателя, отказ двух тоже отрабатываем, но я сначала подумал, что это отказ только одного (правый работал). Думал, выключим двигатель, развернемся, возьмем ожидание или попросим посадку на этот же аэродроме. Но, когда мы увидели, что второй двигатель тоже теряет мощность, несмотря на все действия, которые мы предприняли, самолет начал снижаться, и произошло то, что произошло».

По словам Юсупова, решение не выпускать шасси он считает правильным, так это было безопасней для посадки. «Были другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли, потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, смягчили как можно мягче. Если были бы попытки возврата [в аэропорт], не знаю, чем это могло бы закончиться», — заметил он.

КВС похвалил работу других членов экипажа, в частности, бортпроводников, которые эвакуировали пассажиров из упавшего самолета. «Сам момент эвакуации я не видел, потому что бригада бортпроводников сработала профессионально, очень быстро: дали надлежащие команды, выпустили надувные трапы. Эвакуировали мгновенно. Я выхожу — самолет уже пустой. Мне сообщили, что жертв нет. Выглянул через открытые двери — увидел, что пассажиры на безопасном расстоянии».

Также Юсупов сообщил, что во время разбега самолета по взлетной полосе он не видел птиц — они появились уже после взлета. «Возможно, это (причиной аварии — прим. ред.) и было попадание птиц — следственный комитет разберется», — отметил он.