15 августа 2019

Экс-дознавательница из Уфы потребовала 100 млн рублей от обвиняемых в изнасиловании

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Бывшая сотрудница полиции хочет получить от коллег 100 млн рублейФото: Pixabay.com
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Изнасилование девушки-дознавателя в Уфе

Экс-дознавательница, которая обвинила троих коллег в групповом изнасиловании, требует от них компенсации. Соответствующий иск потерпевшая подала в Кировский районный суд Уфы, где в конце июля начался судебный процесс по делу.

«24-летняя бывшая дознавательница отдела полиции Уфимского района Башкирии потребовала компенсации морального вреда в сумме 100 миллионов рублей», — передает «Интерфакс» позицию потерпевшей. Показания по делу женщина дала 13 августа, уточняет «Царьград».

Судебные заседания проходят в закрытом режиме, так как рассматривается дело о половой неприкосновенности.

Экс-сотрудница полиции обвинила своих коллег в изнасиловании прошлой осенью. Она сообщила, что во время застолья сексуальное насилие над потерпевшей совершили трое сотрудников. На данный момент все обвиняемые находятся под домашним арестом, они были уволены из органов. Экс-дознавательница также лишилась работы из-за употребление алкоголя на рабочем месте, уточняет VSE42.Ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
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