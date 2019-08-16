На Южном Урале появился новый министр

Временным руководителем ведомства станет Ирина Акбашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

До назначения министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области обязанности главы ведомства будет исполнять первый замминистра экономического развития региона Ирина Акбашева. Соответствующее постановление подписал врио губернатора региона Алексей Текслер.

«До назначения министра назначить исполняющим обязанности министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Акбашеву Ирину Викторовну, освободив от ранее замещаемой должности», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале деловой информации.

В качестве юрлица возрожденный минпром был зарегистрирован на этой неделе. Помимо Акбашевой в качестве временного главы ведомства рассматривался также начальник управления промышленности минэкономразвития Михаил Кнауб. Новый министр будет назначен после завершения конкурса на должность.