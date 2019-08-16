В Прикамье нашли замену арестованному главному судебному приставу

Сергей Неведомский вступил в должность 15 августа Фото: сайт ФССП России

новость из сюжета Уголовные дела в отношении руководства службы судебных приставов Прикамья

Главным судебным приставом Пермского края назначен заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю Сергей Неведомский, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. Он пояснил, что пока Неведомский является исполняющим обязанности, но именно он станет заменой арестованному Игорю Кожевникову.

«Неведомского накануне представили пермским приставам. Это стало неожиданностью, ожидалось, что Кожевникова сменит его заместитель — Эдуард Петерс, но Москва решила иначе», — пояснил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе управления ФССП России по Пермскому краю информацию агентству подтвердили, сказав, что с 15 августа Неведомский приступил к исполнению своих обязанностей.

Неведомский начал работать в службе судебных приставов России с июня 2000 года, став судебным приставом-исполнителем по Боготольскому району в Красноярском крае. С сентября 2013 года до августа 2019 года был заместителем главного судебного пристава Красноярского края.

«URA.RU» рассказывало, что главного судебного пристава Прикамья Игоря Кожевникова задержали 24 июля по обвинению в получении взяток. Через два дня суд принял решение поместить его в СИЗО на время следствия, которое Кожевников не стал обжаловать.