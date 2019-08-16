Санкции Трампа обогатили Россию почти на миллиард долларов

Санкции главы США Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы повысили спрос на российскую нефть марки Urals, увеличив доход нефтяных компаний почти на миллиард долларов. Об этом сообщает Bloomberg.
«Российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов в период с ноября по июль», — передает издание. Скачок спроса произошел на фоне нехватки нефти из Ирана и Венесуэлы, а также соглашения Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) о сокращении добычи. В результате Urals стала стоить дороже эталонной марки Brent.
Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Получается смешением в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой, высокосернистой нефти из Югры, Ямала, Башкирии, Татарстана и Самарской области. Основные производители Urals — «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «ТНК-BP» и «Татнефть».