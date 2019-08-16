15 августа 2019
14 августа 2019

Суд разобрал спор избиркома и судимой женщины-кандидата в Челябинске

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Продление домашнего ареста Домосканову Сергею. Курган, оглашение приговора, приговор суда
Ленинский райсуд Челябинска принял сторону избирательной комиссииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Кандидат в депутаты Ленинского райсовета Челябинска Светлана Мудрова не сможет продолжить участие в предвыборной гонке. Такое решение после обращения территориальной избирательной комиссии (ТИК) 16 августа принял суд.

«Заявление терризбиркома удовлетворено», — сообщили «URA.RU» в аппарате суда.

Причиной обращения в суд для ТИК стала полученная информация о судимости кандидата-домохозяйки за умышленное причинение легкого вреда здоровья, о которой она не проинформировала комиссию. Впоследствии женщина добилась реабилитации и компенсации, но даже в этом случае она была обязана сообщить комиссии о самом факте решения суда, пояснила «URA.RU» глава терризбиркома Ирина Деева.

Семь райсоветов столицы Южного Урала будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.

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Ссылки по теме
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