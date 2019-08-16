Новая война в Персидском заливе обогатит Россию

Санкции Дональда Трампа и потенциальная война принесут выгоду российским нефтяникам Фото: Официальный сайт «НАТО»

Россия станет бенефициаром возможной очередной войны в Персидском заливе из-за роста цен на нефть, сказал «URA.RU» эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Россия является бенефициаром американского давления на других производителей нефти. Не мы начали эту историю, но это нам выгодно. Если мы увидим войну в Персидском проливе, то мы ее осудим на политическом уровне, но это не значит, что мы не выиграем от роста цены на нефть. Это суровый мир большого бизнеса», — сказал Митрахович.

За последние 40 лет в Персидском заливе произошло несколько войн и локальных конфликтов. В 2019 году ситуация обострилась после того, как глава США Дональд Трамп вышел из сделки о постепенном ядерном разоружении Ирана, наложив на страну новые санкции. На фоне этого в мае и июне в регионе были атакованы несколько нефтяных танкеров, идущих из Саудовской Аравии в Сингапур. США возложили ответственность за произошедшее на Тегеран, а цены на нефть при этом выросли на 4%.

Позже, 4 июля, британские военные в Гибралтаре арестовали супертанкер Grace One, якобы перевозивший два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана в Сирию в обход действующих в отношении Дамаска санкций, передает RT. 15 августа судно решили освободить.