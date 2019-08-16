Самолет UTair вернулся в аэропорт из-за ЧП

В двигатель воздушного судна попали птицы
Самолет рейса авиакомпании UTair Москва — Уфа вернулся во Внуково. Причиной возврата в воздушную гавань стало попадание птиц в один из двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Рейс Москва-Уфа вернулся во Внуково из-за попадания на взлете в стаю птиц. Посадка благополучная. Авиакомпания меняет самолет. Вылет в Уфу в 15:30 (время московское)», — сообщили в пресс-службе.
Уточнить оперативно информацию в пресс-службе Внуково корреспонденту «URA.RU» не удалось. Там попросили время для подготовки ответа.