В России готовятся повысить минимальную оплату труда

С 1 января МРОт вырастет еще на 850 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Минимальный размер оплаты труда в России может быть увеличен до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года против нынешних 11 тысяч 280 рублей. Это следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц», — говорится в документе. Таким образом, МРОТ повышается на 850 рублей.

О том, что Минтруд готовит проект повышения минимальной зарплаты стало известно в июле. Проект будет подлежать общественному обсуждению, после чего решится, будет ли он подписан, или потребуются доработки, напоминает агентство Nation News.

При этом прожиточный минимум по итогам первого квартала 2019 года составил 10 тысяч 753 рубля. Ожидается, что по итогам полугодия он вырастет еще на 4%.