Андрей Барышев (слева) и Илья Мительман не смогли примириться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Депутат Госдумы Андрей Барышев и вице-спикер гордумы Илья Мительман так и не пришли к компромиссу по поводу выборов в Курчатовский и Металлургический райсоветы Челябинска, где каждый выставил по пулу кандидатов друг против друга. Их конфликт продолжится вплоть до голосования, сообщил «URA.RU» источник в «Единой России».

Стороны призвал к перемирию лидер регионального отделения «ЕР» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш на специальном совещании 13 августа. «Барышеву и Мительману в жесткой форме объяснили, что конфликты внутри партии рушат ее рейтинг и результат голосования за кандидатов от „ЕР“. Помощник [Юрия Карликанова, первого зама Мякуша] Наталья Кузнецова обещала разрешить ситуацию. Однако ни один, ни другой не прислушались ни к Мякушу, ни к ней. Скорее всего, после выборов кого-то из них будут ждать санкции», — отметил собеседник.

В Курчатовском райсовете Барышев выставил своих кандидатов в округах пула Мительмана и наоборот. В Металлургическом районе команда депутата Госдумы выдвинулась против выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» депутата Госдумы Владимира Бурматова. А против пула самого Барышева выставил кандидатов Мительман.

Семь райсоветов будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.