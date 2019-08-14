Челябинским кланам дали сутки на решение главного конфликта выборов

Илья Мительман (справа) и Андрей Барышев (слева) в течение суток могут прекратить конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Депутату Госдумы Андрею Барышеву и вице-спикеру гордумы Челябинска Илье Мительману, выставившим пулы кандидатов друг против друга в Курчатовском и Металлургическом районах, дали сутки на поиск компромисса и прекращение конфликта. Такое условие поставил лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Заксобрания области Владимир Мякуш на совещании по муниципальным выборам, сообщил «URA.RU» источник в партии.

«Мякуш делает все возможное, чтобы сгладить скандалы на выборах. Конфликт Барышева с Мительманом уже перекинулся на два района. Мякуш дал им сутки. Чтобы попытались найти какой-то компромисс. Только не понятно, кто выступит гарантом договоренностей, если стороны согласятся снять кандидатов. Это самая большая проблема и, скорее всего, неразрешимая», — отметил собеседник.

Мякуш не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». Он с 13 августа начал серию совещаний с главами территорий и партийными кураторами отдельно по каждому району Челябинска.

В Курчатовском райсовете Барышев выставил своих кандидатов в округах пула Мительмана. В Металлургическом районе команда депутата Госдумы выдвинулась против против выходцев из «Молодой гвардии „Единой России“» депутата Госдумы Владимира Бурматова, а против пула Барышева выставил кандидатов Мительман.

Семь райсоветов будут избраны 8 сентября. Каждый из них определит по семь депутатов, которые сформируют гордуму.