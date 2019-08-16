Гренландия дала ответ Трампу, решившему ее купить

Президент США Дональд Трамп всерьез задумался о покупке Гренландии
Власти Гренландии отреагировали на желание президента США Дональда Трампа купить их остров. Представитель МИД Гренландии заявила, что государство не продается.
«Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся», — приводит агентство Reuters комментарий главы МИД Гренландии Ане Лоне Баггер.
Президент США Дональд Трамп неоднократно интересовался покупкой Гренландии и проводил консультации с советниками по этому вопросу. Власти Дании посчитали информацию о желании Трампа купить Гренландию шуткой, а бывший пресс-секретарь Минобороны РФ Виктор Баранец в разговоре с корреспондентами «URA.RU» заявил, что приобретение острова может стать поводом для вооруженного конфликта.