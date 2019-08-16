Летчик «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, стесняется звания Героя России

Дамир Юсупов очень скромный Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший падавший самолет в поле и спасший 233 жизни, стесняется присвоенного ему звания Героя России. Новость о награждении он встретил молча — об этом «URA.RU» рассказала жена летчика Наталья. «Он очень скромный, — сообщила она. — Я сама прервала его молчание, словами „Горжусь тобой!“».

Ранее супруга Юсупова рассказывала «URA.RU», что ее муж из скромности даже не ходит по улицам в костюме пилота: когда едет на очередной рейс, берет костюм с собой в машину и переодевается в аэропорту. По словам супруги, после подвига летчик-герой не изменил своей привычке. «Даже сегодня он вышел из дома в гражданской одежде, — рассказала Наталья. — Переодевался уже в Кольцово. Стесняется он».

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа сразу после взлета: из-за отказа обоих двигателей КВС Дамир Юсупов посадил самолет на кукурузное поле. Все пассажиры остались живы, за медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей. Расследованием занимается Следственный комитет, известно, что причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели.

Накануне супруга пилота рассказала «URA.RU» о том, какой он человек, а сам Юсупов — о том, что происходило во время крушения. Президент России Владимир Путин присвоил ему, а также второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Бригада бортпроводников награждена орденами Мужества.