Путин присвоил звание Героев России пилотам самолета, севшего в кукурузном поле

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам самолета «Уральских авиалиний», которые совершили аварийную посадку в Подмосковье. Награду также получили другие члены экипажа.
«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — передает ТАСС слова Путина. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами совета безопасности. Президент РФ уточнил, что командир судна и второй пилот получат звание Героев России, остальные члены экипажа — ордена Мужества.
Инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел 15 августа из-за столкновения с чайками. Птицы попали в воздухозаборники, из-за чего отказали двигатели машины. Командир судна Дамир Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. Несмотря на полные баки, во время посадки машина не загорелась. Все пассажиры остались живы. За медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей.