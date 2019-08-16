Путин присвоил звание Героев России пилотам самолета, севшего в кукурузном поле

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Пресс-конференция с командиром воздушного судна
Дамир Юсупов получил звание Героя РоссииФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам самолета «Уральских авиалиний», которые совершили аварийную посадку в Подмосковье. Награду также получили другие члены экипажа.

«Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского», — передает ТАСС слова Путина. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами совета безопасности. Президент РФ уточнил, что командир судна и второй пилот получат звание Героев России, остальные члены экипажа — ордена Мужества.

Инцидент с самолетом «Уральских авиалиний» произошел 15 августа из-за столкновения с чайками. Птицы попали в воздухозаборники, из-за чего отказали двигатели машины. Командир судна Дамир Юсупов принял решение посадить лайнер в кукурузном поле. Несмотря на полные баки, во время посадки машина не загорелась. Все пассажиры остались живы. За медицинской помощью обратились 76 человек, среди них 19 детей.

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