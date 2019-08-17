Более 400 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Санкт-Петербург из-за задержки рейса авиакомпании Nordwind. Ни авиакомпания, ни туроператор с россиянами на связь не вышли, поэтому после 12 часов в аэропорту они стали закупаться продуктами в duty free.
Рейс Nordwind с туристами должен был вылететь из турецкой Антальи в шесть утра 16 августа. однако до сих пор пассажиры находятся в зале ожидания, пишет портал «Фонтанка». По данным издания, представители авиаперевозчика на связь с пассажирами не вышли и не обеспечили их водой и едой, поэтому россияне массово «оккупировали» duty free. «Там все страшно дорого, но не помирать же», — поделились соображениями туристы.
Турецкие власти, чтобы избежать недовольства российских туристов, предоставили им служебные телефоны для связи с туроператором и представителями авиакомпании. По последним данным лайнер предоставят россиянам не раньше утра субботы.