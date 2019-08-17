Врачи в Архангельске не знали о радиационной угрозе при работе с пострадавшими на военной базе

Доктора узнали о радиации далеко не сразу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Врачи Архангельской областной больницы, которые принимали пострадавших от взрыва на военной базе в Неноксе, не были предупреждены о радиационном заражении раненых.

«Никто — ни руководство больницы, ни сотрудники Минздрава, ни региональные чиновники, ни губернатор — не уведомляли персонал о том, что пациенты заражены радиацией», — передает The Moscow Times слова сотрудника больницы, который знает о ситуации. В результате, по данным издания, у одного из врачей обнаружили радиоактивный изотоп в мышечной ткани.

Доктора заявляют, что не понимают, почему пострадавших доставили не в военный госпиталь, почему врачей не предупредили о том, что их ждет встреча с радиацией, и почему не было использовано защитное снаряжение. Источники агентства сказали, что ФСБ попросила докторов подписать документы о неразглашении. Кроме того, силовики 9 августа удалили всю информацию о произошедшем в больнице. Теперь персонал не сможет обратиться в суд, «даже если захочет», сказал один из собеседников агентства.

Журналисты не смогли получить комментарий у этих докторов. Минздрав, ФСБ, администрация Архангельской области и областная больница не предоставили комментарии.

Взрыв на полигоне при испытании ракеты нового типа произошел 8 августа, напоминает RT. В результате два человека погибли на месте. Еще двое по дороге в московскую больницу, один — в столице. Все они сотрудники Росатома. Во время взрыва в регионе произошел скачок радиации в 16 раз превышающий норму. Позже Росгидромет заявил, что это было из-за проходящего мимо радиоактивного облака.