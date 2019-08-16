Росгидромет объяснил скачок радиации в 16 раз после взрыва под Архангельском

Увеличение радиационного фона в 16 раз в Северодвинске после взрыва реактивной установки на военном полигоне связано с прохождением радиоактивного облака. Такое объяснение дал Росгидромет.
«Предполагается, что повышение мощности радиационного излучения на постах 8 августа 2019 года связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов», — говорится на сайте ведомства. Также отмечается, что кратковременное увеличение радиационного фона 8 числа зафиксировали в 12:00 в шести точках Архангельской области, к 14:30 ситуация нормализовалась.
8 августа на военном полигоне проходили испытания жидкостной реактивной двигательной установки с изотопным источником питания. Произошел взрыв, который унес жизни пяти сотрудников Росатома.
В США посчитали, что на полигоне происходили испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник». Президент Штатов Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском раскрыл разведке США очень важную информацию о новейшем оружии русских, напоминает «Ридус».