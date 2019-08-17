Мародеры разбирают по частям экстренно севший в поле самолет

Из самолета забирают спасательные жилеты и спасательное оборудование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

В Подмосковье люди забирают вещи из салона самолета Airbus A321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за отказала двигателей. 17 августа специалисты должны были приступить к разбору самолета.

«Правонарушители перелезают через ограды, несмотря на работу следователей», — сообщает РЕН ТВ. Люди забирают из самолета спасательные жилеты и сумки с аварийно-спасательным оборудованием, уточняют argumenti.ru.

В пресс-службе управления МВД по Московской области корреспонденту «URA.RU» не смогли дать оперативный комментарий.

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus А321 совершил жесткую посадку 15 августа в Подмосковье неподалеку от аэропорта Жуковский. Несмотря на орнитологическую угрозу, диспетчер разрешил взлет. Почти сразу птицы попали в сопла обоих двигателей машины.

Командир экипажа Дамир Юсупов посадил самолет на кукурузном поле возле аэропорта. Все 233 человека, находящихся на борту, выжили. Экипаж наградили орденами Мужества. Пилотам присвоили звание Героев России.