Опубликована расшифровка переговоров пилота А321 с диспетчером

Восстановлена поминутная хронология происшествия Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

СМИ опубликовали полную расшифровку переговоров пилотов лайнера А321 «Уральских авиалиний», сумевших посадить самолет в кукурузное поле после отказа двух двигателей.

«На вылет 12-я полоса, ветер 110 градусов <…> отдельные перелёты птиц», — говорит диспетчер за несколько минут до взлета, передает РБК со ссылкой на издание Baza. В 6:12 пилот отмечает, что готов к взлету, и его снова предупреждают о птицах, разрешая взлетать. Через две минуты пилот подает аварийный сигнал и заявляет об отказавшем двигателе. Судну разрешают разворачиваться и уходить на посадку.

«Свердловский, просим скорую помощь и службу спасения», — говорит пилот, на что диспетчер спрашивает, на какой высоте находится самолет, не зная, что судно уже село. «Мы выполнили [посадку], сели за полосой. Пассажиров 226 и семь членов экипажа», — объясняет Юсупов, сообщает, что погибших нет и просит диспетчера не отвлекать его, так как идет эвакуация пассажиров.

После этого диспетчер узнает координаты места, где оказались люди и согласует операцию по спасению людей.

Airbus А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье неподалеку от аэропорта Жуковский 15 августа. В оба двигателя самолета попали птицы, из-за чего продолжать полет не представлялось возможным. Командир экипажа Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле близ аэропорта. В самолете находились 230 человек, все они выжили. Пилотам присвоили звание Героев России, членов экипажа наградили орденами Мужества.