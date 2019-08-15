Всё о ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» за две минуты

При посадке пострадало 55 из 226 пассажиров Фото из соцсетей

статья из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Airbus А321 «Уральских авиалиний» рейсом U6178 Москва—Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Раменским (Подмосковье) через пару минут после вылета из аэропорта «Жуковский». Действия пилотов, сумевших посадить воздушное судно в тяжелой ситуации, называют блестящими, Кремль рассмотрит вопрос о награждении летчиков.

В результате инцидента никто из 226 пассажиров не погиб. По уточненным данным, пострадало 55 пассажиров самолета. Среди них — 17 детей. Шестеро пассажиров госпитализированы. Большинство пассажиров сдают билеты, некоторые из них говорят, что теперь вряд ли вообще будут летать на самолетах.

Часть экипажа, посадившего самолет Фото: инстаграм «Уральских авиалиний»

По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, причиной происшествия стал отказ обоих двигателей самолета из-за попадания в них птиц. Экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. При посадке из него вытекла ровно тонна топлива. «Черные ящики» самолета не пострадали. Их отправили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который расследует ЧП. СКР ранее возбудил по факту случившегося уголовное дело, свою проверку проводит и транспортная прокуратура. На время этой проверки экипаж отстранен от работы.

« Героями» экипаж лайнера назвал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, члены экипажа должны быть представлены к наградам. В Кремле также назвали летчиков «героями, спасшими десятки жизней». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пилотов наградят на федеральном уровне после того, как их официально представят к наградам и будет выполнен ряд формальностей. Действиями пилотов восхищаются в соцсетях: блестящими их назвали журналист Маргарита Симоньян, телеведущая Ксения Собчак и блогер Юрий Дудь

Специалисты по защите аэропортов признали «сложной» орнитологическую обстановку в «Жуковском» из-за близости реки Москвы и нескольких озер. В связи с этим возникают предположения, что часть ответственности за случившее может нести воздушная гавань и структура, отвечающая за отпугивание птиц от аэропортов — «Летно-исследовательский институт имени Громова». Также возникают предположения, что скопление птиц в районе аэропорта «Жуковский» могли вызвать свалки, расположенные неподалеку от него. Однако в подмосковном правительстве называют это «домыслами».