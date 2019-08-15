Всё о ЧП с самолетом «Уральских авиалиний» за две минуты

Airbus А321 «Уральских авиалиний» рейсом U6178 Москва—Симферополь совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Раменским (Подмосковье) через пару минут после вылета из аэропорта «Жуковский». Действия пилотов, сумевших посадить воздушное судно в тяжелой ситуации, называют блестящими, Кремль рассмотрит вопрос о награждении летчиков.
В результате инцидента никто из 226 пассажиров не погиб. По уточненным данным, пострадало 55 пассажиров самолета. Среди них — 17 детей. Шестеро пассажиров госпитализированы. Большинство пассажиров сдают билеты, некоторые из них говорят, что теперь вряд ли вообще будут летать на самолетах.
По словам гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, причиной происшествия стал отказ обоих двигателей самолета из-за попадания в них птиц. Экипаж самолета смог посадить лайнер на брюхо прямо в поле. Самолет получил значительные повреждения и в ближайшее время не будет выполнять полеты. При посадке из него вытекла ровно тонна топлива. «Черные ящики» самолета не пострадали. Их отправили в Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который расследует ЧП. СКР ранее возбудил по факту случившегося уголовное дело, свою проверку проводит и транспортная прокуратура. На время этой проверки экипаж отстранен от работы.
« Героями» экипаж лайнера назвал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По его словам, члены экипажа должны быть представлены к наградам. В Кремле также назвали летчиков «героями, спасшими десятки жизней». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пилотов наградят на федеральном уровне после того, как их официально представят к наградам и будет выполнен ряд формальностей. Действиями пилотов восхищаются в соцсетях: блестящими их назвали журналист Маргарита Симоньян, телеведущая Ксения Собчак и блогер Юрий Дудь
Специалисты по защите аэропортов признали «сложной» орнитологическую обстановку в «Жуковском» из-за близости реки Москвы и нескольких озер. В связи с этим возникают предположения, что часть ответственности за случившее может нести воздушная гавань и структура, отвечающая за отпугивание птиц от аэропортов — «Летно-исследовательский институт имени Громова». Также возникают предположения, что скопление птиц в районе аэропорта «Жуковский» могли вызвать свалки, расположенные неподалеку от него. Однако в подмосковном правительстве называют это «домыслами».