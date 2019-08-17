Врачей проверили на радиацию после взрыва под Архангельском

Врачей, принимавших облученных людей, не предупредили об опасности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на военном полигоне под Архангельском

Минздрав проверил 91 медработника областной больницы Архангельска, которые принимали пострадавших после взрыва под Северодвинском. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В результате ни в одном случае не выявлено превышение допустимых уровней радиоактивности», — приводит ТАСС выдержку из сообщения ведомства. Обследование проводилось с 8 по 16 августа специалистами аварийных медико-дозиметрических бригад в Федеральном медико-биологическом агентстве России.

8 августа на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв реактивной установки. Эксперты отметили увеличение радиационного фона в Северодвинске в 16 раз, напоминает RT. Ранее СМИ сообщали, что врачей, которые принимали пострадавших от взрыва, не предупредили о радиационном заражении раненых.