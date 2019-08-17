Стало известно о состоянии пилота А321, аварийно севшего в кукурузном поле

В Подмосковье аварийно посадили самолет с 233 пассажирами на борту Фото: Владимир Шубин © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Второй пилот приземлившегося на кукурузном поле в Подмосковье самолета Георгий Мурзин получил ушиб грудины. Об этом сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Он обращался в больницу за медицинской помощью. У него ушиб грудины», — сообщили в компании РИА «Новости». Ее представители отметили, что он «не был госпитализирован», как это сообщалось ранее в СМИ. Сейчас он лечится амбулаторно, его состояние «в норме». По информации «URA.RU», сейчас Мурзин носит специальный корсет.

Самолет Airbus А321, следовавший из Жуковского в Симферополь, попал в аварию сразу после взлета. Двигатели машины отказали, когда в них попали птицы, уточняет агентство Nation News. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение посадить самолет в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский.

Георгию Мурзину и Дамиру Юсупову присвоили звание Героев России. Остальных членов экипажа наградили орденами Мужества, напоминает RT.