Пилотам «Уральских авиалиний», посадившим самолет в поле, предложили стать космонавтами

Членам экипажа «Уральских авиалиний», посадившим самолет в поле и спасшим 233 жизни, должны предложить возможность стать космонавтами. Такое мнение высказал руководитель челябинского отделения Русского космического общества Антон Бессонов.
«Самой высокой наградой каждому члену этого героического экипажа было бы официальное предложение от руководства госкорпорации „Роскосмос“ и Центра подготовки космонавтов о подаче документов на прохождение конкурсного отбора в космонавты, — говорится в его письме в адрес „URA.RU“. — Ведь… пилоты, на деле доказали свою способность быстро, хладнокровно и правильно решать чрезвычайно сложные задачи. Именно эти качества столь необходимы людям космической профессии».
Слова благодарности пилотам звучат в поздравлении от Русского космического общества. «Ваш труд и подвиг будут примером для тех, кто сегодня с восторгом смотрит на вас — для наших детей и подростков, — говорится в письме за подписью президента РКО Алексея Гапонова. — Благодаря вам авиация будет пополняться людьми, пришедшими в профессию по зову сердца, готовыми на подвиг ради других».
«URA.RU» направило запрос в госкорпорацию «Роскосмос» по поводу озвученной идеи. К моменту публикации ответ не поступил.
Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку 15 августа из-за попадания птиц в оба двигателя. Командир экипажа посадил самолет на кукурузное поле. На борту находились 233 человека, все остались живы.
Супруга пилота рассказала «URA.RU» о том, что он за человек, а сам Юсупов — о том, что происходило во время крушения. Президент России Владимир Путин присвоил ему, а также второму пилоту Георгию Мурзину звания Героя России. Бригада бортпроводников награждена орденами Мужества.