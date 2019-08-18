17 августа 2019

У берегов Крыма засекли американский беспилотник. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт pickupimage. miliman, беспилотник, военный самолет, ввс сша
Беспилотник ВВС США Global Hawk провел разведку у берегов КрымаФото: miliman, pickupimage.com

Над российским побережьем Черного моря 17 августа был замечен стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.

По данным ресурса, летательный аппарат Global Hawk взлетел с итальянской авиабазы в субботу утром, провел разведку на линии разграничения в Донбассе и отправился в сторону границы РФ. Около 17 часов по Москве беспилотник был у черноморского побережья: облетел Крым и направился в сторону Краснодара.

Как напоминает News.ru, в июле американские патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon так же совершили разведывательные полеты у полуострова. Тогда же у российской границы был замечен беспилтник RQ-4B-30 Global Hawk.

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