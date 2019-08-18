Над российским побережьем Черного моря 17 августа был замечен стратегический разведывательный беспилотник Военно-воздушных сил США. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.
По данным ресурса, летательный аппарат Global Hawk взлетел с итальянской авиабазы в субботу утром, провел разведку на линии разграничения в Донбассе и отправился в сторону границы РФ. Около 17 часов по Москве беспилотник был у черноморского побережья: облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Как напоминает
17:35 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 17 августа 2019 г.
Разведывательный полёт вдоль Российского???????? побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/FH6vG1lBF1