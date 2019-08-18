17 августа 2019

Власти Украины обвинили в «убийстве» промышленности

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на СПП. Челябинск, чтпз, трубопрокатный цех, завод
На Украине признали, что промышленность страны находится в упадкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Промышленность Украины находится в упадке, а власти страны «убили» производство и оставили государство без будущего. Такое мнение высказал экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Страна теряет остатки своей научно-технической и промышленной гордости», — написал Мураев на своей странице в Facebook. Бывший политик также напомнил о закрывающихся заводах и развале промышленности в стране. В случившемся Мураев обвинил власти Украины, представители которой осознанно «убивают свое производство и научно-техническое будущее страны».

В доказательство своих слов Мураев привел пример с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени А. Морозова. Экс-депутат напомнил, что именно на этом предприятии разработали «лучший танк Второй мировой войны Т-34» и современные бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4. Однако сегодня, как отметил Мураев, власти страны «вместо украинской техники закупают импортные аналоги».

Ранее действующий депутат Рады Сергей Лавочкин также пожаловался на упадок промышленности на Украине. Политик признал, что из-за отсутствия российских деталей украинское самолетостроение ждет «крах», напоминает агентство Nation News.

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