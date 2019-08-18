Телеведущий и юморист Максим Галкин похвастался урожаем, который ему удалось вырастить на огороде в Испании. Видео с домашними перцами и гранатами артист опубликовал в stories на своей странице в Instagram.
«Начал осваивать в Юрмале огород. Вот, посмотрите какая тыква!» — говорит Галкин на видео. На кадрах телеведущий ходит по участку и показывает, что ему удалось вырастить. Среди достижений артиста — гранаты, миндаль и помидоры. Однако главной гордостью Галкина стали выращенные им перцы. «Замечательные, красавцы! Монстры, а не перцы!» — похвастался юморист.
Однако в конце видео артист признается, что пошутил над своими подписчиками. «Вы, наверное, догадались, что это не в Юрмале. Это я в Испании у друзей. Вот у них такая красота», — говорит Галкин.
Ранее Галкин похвастался розами, которые они вырастили вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой. Большой цветник звездной пары находится в России, в подмосковной деревне Грязи, где находится резиденция Галкина и Пугачевой.