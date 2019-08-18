17 августа 2019

Галкин показал огород в Испании. «Монстры, а не перцы!» ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин похвастался огородом «в Юрмале»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий и юморист Максим Галкин похвастался урожаем, который ему удалось вырастить на огороде в Испании. Видео с домашними перцами и гранатами артист опубликовал в stories на своей странице в Instagram.

«Начал осваивать в Юрмале огород. Вот, посмотрите какая тыква!» — говорит Галкин на видео. На кадрах телеведущий ходит по участку и показывает, что ему удалось вырастить. Среди достижений артиста — гранаты, миндаль и помидоры. Однако главной гордостью Галкина стали выращенные им перцы. «Замечательные, красавцы! Монстры, а не перцы!» — похвастался юморист.

Однако в конце видео артист признается, что пошутил над своими подписчиками. «Вы, наверное, догадались, что это не в Юрмале. Это я в Испании у друзей. Вот у них такая красота», — говорит Галкин.

Ранее Галкин похвастался розами, которые они вырастили вместе с супругой, певицей Аллой Пугачевой. Большой цветник звездной пары находится в России, в подмосковной деревне Грязи, где находится резиденция Галкина и Пугачевой.

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© Служба новостей «URA.RU»
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