На Украине опубликовали секретные документы о преступлениях силовиков в Донбассе

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2014 по 2015 год совершили массу преступлений против жителей Донецкой и Луганской народных республик. Это следует из документов, опубликованных бывшим депутатом Верховной рады Алексеем Журавко.
«Мне попали в руки очень интересные документы. Отчет о правонарушениях ВСУ в отношении гражданского населения», — написал Журавко на своей странице в Facebook. Экс-депутат подчеркнул, что преступления, совершенные украинскими военными против мирных жителей, являются «нечеловеческими». К публикации Журавко прикрепил несколько отсканированных документов, на которых указано точное число якобы совершенных правонарушений. Из бумаг следует, что больше всего на Донбассе было похищений, нарушений правил дорожного движения и умышленных убийств.
Журавко уверен, что данные документы являются секретными и умышленно скрываются властями Украины. Поэтому министра обороны страны Степана Полторака экс-депутат назвал «убийцей собственного народа» и военным преступником, а рядовых бойцов ВСУ — «разбойниками» и «насильниками».
За указанный период времени на Донбассе было совершено 7422 правонарушения, уточняет телеканал 360. Доля умышленных убийств составила более 13%. Самым распространенным — почти 53% преступлений — стало похищение человека или незаконное лишение свободы.