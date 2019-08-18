17 августа 2019

Автобус с туристами попал в ДТП в Москве. ВИДЕО

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ДТП на Карла Либкнехта - Малышева с участием троллейбуса и междугороднего автобуса. Екатеринбург, дтп, авария, общественный транспорт
Автобус, переполненный туристами, врезался в столбФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Автобус с туристами из Китая 18 августа попал в аварию в Москве. В результате случившего пострадали полтора десятка человек, некоторым понадобилась госпитализация.

«На пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы автобус врезался в столб», — уточняет РЕН ТВ. Известно, что в момент аварии в автобусе находились туристы из КНР. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 15 человек, восьмерым понадобилась помощь врачей.

Всего в автобусе было 30 человек, передает агентство Nation News. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС и сотрудники экстренных служб.

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