Автобус, переполненный туристами, врезался в столб
Автобус с туристами из Китая 18 августа попал в аварию в Москве. В результате случившего пострадали полтора десятка человек, некоторым понадобилась госпитализация.
«На пересечении шоссе Энтузиастов и 1-й Владимирской улицы автобус врезался в столб», — уточняет РЕН ТВ. Известно, что в момент аварии в автобусе находились туристы из КНР. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 15 человек, восьмерым понадобилась помощь врачей.
Всего в автобусе было 30 человек, передает агентство Nation News. Сейчас на месте аварии работают инспекторы ДПС и сотрудники экстренных служб.