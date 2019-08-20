Умерла пострадавшая в ДТП с «КамАЗом» и автобусом в Челябинске

Погибшая ехала в Югру из Уфы Фото: depositphotos.com

В Челябинске скончалась одна из 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса и «КамАЗа». Об этом «URA.RU» сообщили источники в медицинских кругах.

«Пострадавшая скончалась в больнице. Это 17-летняя девушка», — рассказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в областном центре в 01:10 на улице Блюхера недалеко от мемориала «Скорбящие матери». Тяжелый мусоровоз столкнулся с микроавтобусом, который следовал из Уфы в Нижневартовск. В салоне автобуса были 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Семь из них пришлось госпитализировать, двоих в тяжелом состоянии.

Источник агенства в сфере здравоохранения заявил, что водитель грузовика был в состоянии опьянения. Это расходится с данными полиции. «По факту ДТП проводится административное расследование. Информация о том, что водитель грузовика был в состоянии наркотического опьянения, не подтверждается», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что после смерти девушки в отношении водителя мусоровоза возбуждено уголовное дело.