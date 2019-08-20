Хакеры атаковали сайт российского посольства в Британии

В диппредставительстве сообщили, что проводится расследование DDoS-атаки
Сайт посольства России в Великобритании в течение суток был недоступен из-за атаки хакеров. Об сообщается на странице ведомства в Twitter.
«19 августа в результате DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства», — говорится в сообщении диппредставительства. По словам дипломатов, восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа. В настоящее время проводится расследование случившегося, уточняет
Ранее сообщалось, что бороться с атаками хакеров собирается Минобороны. Оно создаст специальные подразделения для защиты «военного интернета» и будет призывать на службу только офицеров с высшим техническим образованием.