Хакеры атаковали сайт российского посольства в Британии

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В диппредставительстве сообщили, что проводится расследование DDoS-атакиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сайт посольства России в Великобритании в течение суток был недоступен из-за атаки хакеров. Об сообщается на странице ведомства в Twitter.

«19 августа в результате DDoS-атаки было нарушено функционирование сайта посольства», — говорится в сообщении диппредставительства. По словам дипломатов, восстановить работу ресурса удалось лишь 20 августа. В настоящее время проводится расследование случившегося, уточняет RNS.

Ранее сообщалось, что бороться с атаками хакеров собирается Минобороны. Оно создаст специальные подразделения для защиты «военного интернета» и будет призывать на службу только офицеров с высшим техническим образованием.

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