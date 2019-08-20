Инкассаторам хотят разрешить задерживать людей

Инкассаторы Центробанка и Сбербанка могут получить право на месте задерживать правонарушителей, которые посягнут на перевозимые грузы, говорится в проекте закона, разработанного Росгвардией. В тексте также говорится о необходимости узаконить ношение ручного боевого стрелкового оружия.
«Работники Сбербанка имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших посягательства на охраняемые ценности. Задержанные лица подлежат незамедлительной передаче в органы внутренних дел», — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Аналогичные права могут утвердить за сотрудниками Банка России и сотрудниками Российского объединения инкассации ЦБ. Согласно действующему закону, задерживать человека имеют права сотрудники полиции и ФСБ.
В тексте также указано, что сотрудники Центробанка, Российского объединения инкассации ЦБ и Сбербанка должны получить право на ношение ручного боевого стрелкового оружия при перевозке денег, драгоценных металлов и сведений, касающихся гостайны. Сейчас законопроект проходит публичные слушания.
Ранее право инкассаторам на ношение боевого оружия дало постановление правительства от 23 ноября 2012 года. Стрелковое оружие во временное пользование инкассаторам выдает Росгвардия по договору аренды.