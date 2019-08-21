В США признались в нарушении ракетного договора с Россией

В США идет разработка гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещен договором о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД). Об этом сообщил исполняющий обязанности министра Сухопутных сил США Райан Маккарти.
Маккарти отметил, что раз Вашингтон не участвует в договоре, то «мы идем по пути ракетной программы», пишут РИА «Новости». Он признал, что размещение баллистической боеголовки на легкой гиперзвуковой ракете выходит за пределы соответствия ДРСМД.
США в одностороннем порядке вышли из соглашения 2 августа, при этом Вашингтон обвинил Россию в «длительном нарушении» договора, напоминает RT. Следом российский президент Владимир Путин утвердил закон о приостановке действия договора о ракетах, отметив, что все предложения по разоружению «остаются на столе и двери открыты». Глава государства при этом сделал заявление, что российские министры более «не будут инициировать переговоры» по этоу вопросу, пишет Nation News.