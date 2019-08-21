Иркутская чиновница отреагировала на аудиозапись о «быдле» в Тулуне

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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
Ирина Алашкевич несколько раз выезжала в подтопленные районы Иркутской областиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Глава пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич опровергла информацию о том, что она называла жителей Тулуна, пострадавших от паводка, «бичами» и «быдлом». Запись, на которой слышен якобы ее голос, она назвала подделкой.

«Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — передает РИА «Новости» слова Алашкевич. Она добавила, что во время разгула стихии несколько раз выезжала в Тулун и другие подтопленные территории региона.

Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Собеседница резко высказалась о людях, которые пришли на встречу с президентом России Владимиром Путиным, когда он посетил Иркутскую область, напоминает «Газета Кемерова». Женщина назвала их «быдлом» и «бичами». Позже начальник Экспертного управления Национального комитета противодействия коррупции в РФ Юрий Макеев заявил, что голос на записи принадлежит Алашкевич, пишет Life.ru.

В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек, еще шесть пропали без вести. За время паводка было подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.

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