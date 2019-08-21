Глава Прикамья назвал глупостью попытки штрафовать бизнес за мусор, которого нет

Максим Решетников попросил внимательнее работать с ИП Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Массовую рассылку уведомлений с угрозами о штрафах, которые получили пермские бизнесмены от компании «Теплоэнерго», губернатор Прикамья Максим Решетников назвал глупостью. Такое заявление он сделал на заседании правительства региона, передает корреспондент «URA.RU».

«Целый букет управленческих глупостей допустили „Теплоэнерго“. Такие глупости не надо допускать. Это нонсенс — брать с людей двойную плату», — сообщил губернатор. Решетников отметил, что теперь необходимо делать перерасчет для тех предпринимателей, которые фактически работают на дому. «Создайте условия для остальных ИП и юрлиц, чтобы они могли заключить договор, предупреждайте про ответственность 3-4 раза и только потом, если видите, что все намеренно делается, то тогда думайте о штрафах. Такие глупости не допускайте», — резюмировал глава края.

Пермские предприниматели в минувшие выходные получили уведомления о совершении административного правонарушения с угрозой оштрафовать их на сумму до 50 тысяч рублей. 19 августа десятки бизнесменов пришли в офис регионального мусорного оператора «Теплоэнерго». Некоторые сказали, что у них нет мусора. Прокуратура уже заявила, что даст оценку действиям «Теплоэнерго».