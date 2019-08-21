Глава Прикамья назвал глупостью попытки штрафовать бизнес за мусор, которого нет

Массовую рассылку уведомлений с угрозами о штрафах, которые получили пермские бизнесмены от компании «Теплоэнерго», губернатор Прикамья Максим Решетников назвал глупостью. Такое заявление он сделал на заседании правительства региона, передает корреспондент «URA.RU».
«Целый букет управленческих глупостей допустили „Теплоэнерго“. Такие глупости не надо допускать. Это нонсенс — брать с людей двойную плату», — сообщил губернатор. Решетников отметил, что теперь необходимо делать перерасчет для тех предпринимателей, которые фактически работают на дому. «Создайте условия для остальных ИП и юрлиц, чтобы они могли заключить договор, предупреждайте про ответственность 3-4 раза и только потом, если видите, что все намеренно делается, то тогда думайте о штрафах. Такие глупости не допускайте», — резюмировал глава края.