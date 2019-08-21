20 августа 2019
19 августа 2019

Глава Прикамья назвал глупостью попытки штрафовать бизнес за мусор, которого нет

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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АГРОФЕСТ - 2018. Пермь, портрет, решетников максим
Максим Решетников попросил внимательнее работать с ИПФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Массовую рассылку уведомлений с угрозами о штрафах, которые получили пермские бизнесмены от компании «Теплоэнерго», губернатор Прикамья Максим Решетников назвал глупостью. Такое заявление он сделал на заседании правительства региона, передает корреспондент «URA.RU».

«Целый букет управленческих глупостей допустили „Теплоэнерго“. Такие глупости не надо допускать. Это нонсенс — брать с людей двойную плату», — сообщил губернатор. Решетников отметил, что теперь необходимо делать перерасчет для тех предпринимателей, которые фактически работают на дому. «Создайте условия для остальных ИП и юрлиц, чтобы они могли заключить договор, предупреждайте про ответственность 3-4 раза и только потом, если видите, что все намеренно делается, то тогда думайте о штрафах. Такие глупости не допускайте», — резюмировал глава края.

Пермские предприниматели в минувшие выходные получили уведомления о совершении административного правонарушения с угрозой оштрафовать их на сумму до 50 тысяч рублей. 19 августа десятки бизнесменов пришли в офис регионального мусорного оператора «Теплоэнерго». Некоторые сказали, что у них нет мусора. Прокуратура уже заявила, что даст оценку действиям «Теплоэнерго».

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На днях неприятным удивлением для бизнеса стали «письма счастья» от ГУП «Теплоэнерго» о необходимости заключить договоры на сбор и вывоз мусора до 18 августа, иначе предпринимателям грозят многотысячные штрафы. Понятно, что хотели как лучше, а получилось ... Сроки поставили нереальные, сами не подготовились. ? ? В итоге дал поручение ГУП «Теплоэнерго» никаких штрафов до 15 сентября не инициировать, чтобы у бизнеса была возможность разобраться в ситуации, получить консультации и спокойно заключить договоры на сбор и вывоз мусора. ? ? Поручил с ИП, которые работают как самозанятые и регистрируют ИП по месту фактического проживания, не взимать плату за мусор дважды – как с предпринимателя, и как с собственника жилья. Поручил ГУП «Теплоэнерго» организовать перерасчёт и тем, кто уже заплатил, средства вернуть. ? ? Попросил @a_mahovikov Анатолия Юрьевича Маховикова, уполномоченного по правам бизнеса, подключиться к разъяснительной работе по этому вопросу для юрлиц. ? ? Поручил министру ЖКХ @mingkh59 Александру Борисовичу Шицыну провести широкое информирование бизнеса о новых правилах. Все вопросы юрлица могут задать по тел.236-04-70. Также разъяснения можно будет получить на сайте Министерства ЖКХ mgkhb.permkrai.ru, портале «Управляем вместе» и в офисах «Мой бизнес» в МФЦ. Ну а компании призываю проявлять активность самим и выходить на заключения договоров, как это полагается по федеральному законодательству. ? #наконтроле

Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg)

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