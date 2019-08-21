На Урале верующие сорвали попытку священников разрыть могилу святой

В селе Чудиново Челябинской области православные верующие не дали разрыть могилу местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) и вывезти ее останки приехавшим со священниками рабочим. Об этом сообщили «URA.RU» прихожане местной церкви.
«Появились рано, до восьми утра, на машине с кузовом. Когда увидели, что мы собрались и полиция здесь, вышел священник и сказал, что просто собирались помолиться. Полицейские проверили его машину, и пока все закончилось. Но мы будем следить, чтобы попытка не повторилась», — рассказала прихожанка Елена.
О планах духовенства возрождающегося в соседнем селе Красноселка монастыря перезахоронить Евдокию в собственной церкви, чтобы перенаправить туда поток паломников и деньги, которые они приносят, верующим стало известно накануне.
По словам местных жителей, а также источников «URA.RU» в церковных кругах, идею решили воплотить в жизнь с согласия недавно назначенного епископа Троицкого и Южноуральского Пармена (Виктора Щипелева). В канцелярии Троицкой епархии на звонки не отвечают.
Сейчас конфликт находится на контроле уполномоченного по правам человека в Челябинской области Маргариты Павловой, которая обратилась с запросом в областную прокуратуру. Поскольку Евдокия Чудиновская пока официально не канонизирована, а ее прах не объявлен РПЦ мощами, попытки вскрыть могилу — с какой бы целью они не совершались — подпадают под ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).