Защищать Шипулина в суде будет блогер с тысячью выигранных дел. ФОТО

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Антон и Луиза Шипулины перед вручением госнаград в резиденции губернатора. Екатеринбург, шипулин антон
Антон Шипулин доверит юристу общение с прессойФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Экс-биатлонист Антон Шипулин нанял московского адвоката Татьяну Романову для защиты в суде по делу о снятии с довыборов в Госдуму по Серовскому округу. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе кандидата, скорее всего, юрист будет также общаться с прессой за своего подопечного.

«С большой долей вероятности, на вопросы медиа будет отвечать юрист», — сказали в пресс-службе.

Татьяна Романова имеет личную страничку в Instagram почти с пятью тысячами подписчиков. Свой аккаунт юрист позиционирует, как «самый интересный блог о праве». Здесь же говорится, что адвокат выиграла более тысячи дел. Автор пишет посты о тонкостях в налоговом кодексе, кредитовании, долгах. Часть публикаций посвящена Антону Шипулину. «Я искренне рада быть частью команды Антона. Уверена, что все вместе мы справимся с любой задачей», — гласит одна из записей юриста-блогера.

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?? ВЫХОДНЫЕ НАЧАЛИСЬ, ОТДЫХАЕТЕ? А у нас самый разгар работы. ? ???? Да, вы не ошиблись. Рядом со мной - Антон Шипулин @anton_shipulin олимпийский чемпион по биатлону. В декабре прошлого года он завершил спортивную карьеру и бросил себе новый вызов - идти в политику. ? ?? Я горжусь тем, что именно мне он доверил юридическое направление работы в предвыборной кампании, которая сейчас в самом разгаре. Теперь у Антона новая команда. И мы делаем все возможное, чтобы его политическая карьера получилась такой же яркой, как спортивная. ? ???? Я искренне рада быть частью команды Антона. Уверена, что все вместе мы справимся с любой задачей. ? P.S. На фото в карусели я с Председателем комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания Свердловской области Никоновым Сергеем Владимировичем и олимпийским чемпионом по биатлону Шипулиным Антоном. ? ........................................................ Ваш юрист Татьяна Романова +79122500008 Для быстрой связи активная ссылка в шапке профиля

Публикация от ????ЮРИСТ/АДВОКАТ???? (@romanova_advokat)

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СЕГОДНЯ ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН АНТОН ШИПУЛИН @anton_shipulin ПОДАЛ ДОКУМЕНТЫ на выдвижение его в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. ? Впереди непростой, но очень интересный период! ? Моя задача - качественное юридическое сопровождение избирательной кампании. Это сложный и захватывающий процесс, когда необходимо прикладывать максимум усилий. ? Удачи всем нам! ........................................................ Ваш юрист Татьяна Романова. ???? Пишите в директ. ???? Для быстрой связи активная ссылка в шапке профиля. #романова_people

Публикация от ????ЮРИСТ/АДВОКАТ???? (@romanova_advokat)

Антон Шипулин решил стать депутатом Госдумы от «Единой России» после того, как завершил спортивную карьеру. В середине августа Серовская территориальная избирательная комиссия обнаружила расхождения в декларации кандидата. В частности, единоросс не указал, что владеет ценными бумагами иностранного «Коммерцбанка АГ». Из-за них оппоненты Шипулина из «Справедливой России» и подали в суд заявление о снятии спортсмена с выборов.

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