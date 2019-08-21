Антон Шипулин доверит юристу общение с прессой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в Серовском округе в Госдуму

Экс-биатлонист Антон Шипулин нанял московского адвоката Татьяну Романову для защиты в суде по делу о снятии с довыборов в Госдуму по Серовскому округу. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе кандидата, скорее всего, юрист будет также общаться с прессой за своего подопечного.

«С большой долей вероятности, на вопросы медиа будет отвечать юрист», — сказали в пресс-службе.

Татьяна Романова имеет личную страничку в Instagram почти с пятью тысячами подписчиков. Свой аккаунт юрист позиционирует, как «самый интересный блог о праве». Здесь же говорится, что адвокат выиграла более тысячи дел. Автор пишет посты о тонкостях в налоговом кодексе, кредитовании, долгах. Часть публикаций посвящена Антону Шипулину. «Я искренне рада быть частью команды Антона. Уверена, что все вместе мы справимся с любой задачей», — гласит одна из записей юриста-блогера.

Антон Шипулин решил стать депутатом Госдумы от «Единой России» после того, как завершил спортивную карьеру. В середине августа Серовская территориальная избирательная комиссия обнаружила расхождения в декларации кандидата. В частности, единоросс не указал, что владеет ценными бумагами иностранного «Коммерцбанка АГ». Из-за них оппоненты Шипулина из «Справедливой России» и подали в суд заявление о снятии спортсмена с выборов.