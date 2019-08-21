Строительство второй ветки метро в Екатеринбурге может начаться в 2021 году, если в 2020-м город получит финансирование от федерального центра. Об этом сообщил мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент «URA.RU».
«Сейчас губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ведет переговоры с министерством экологии и минтрансом. Работа ведется, нам необходимо будет провести геологические исследования, предоставить схему, технико-экономическое обоснование, показать, что зарезервированы земельные участки для строительства. Если Москва говорит да, в течение года полутора выходим на площадку — если одобрение получим в следующем году, то в 2021-м сможем начать строительство», — сказал Высокинский. Вторую ветку планируют построить к 2025—2027 году.
Ранее глава Екатеринбурга назвал 10 станций, которые войдут в состав новой ветки метро. Общая длина ветки составит 12 километров. Мэр отметил, что в текущем году будет проводиться только техническое и экономическое обоснование для федерального финансирования.