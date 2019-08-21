Мэр Екатеринбурга назвал станции новой ветки метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назвал 10 станций, которые войдут в состав новой ветки метро, во время пресс-тура по планируемым местам остановок. Об этом сообщил корреспондент «URA.RU» с места событий.
«Метро нужно строить и из расчета на то, что к 2030—2035 годам население должно вырасти до 1,7 млн человек, а при нашей жизни и до 2 млн», — высказался глава города. По его словам, станциями новой линии подземки станут «Янтарная», «Верх-Исетская», «Металлургическая», «Татищевская», «Уральских коммунаров», «Площадь 1905 года», «Театральная», «Восточная», «Политехническая», «Втузгородок» и «Каменные палатки». Общая длина ветки составит 12 километров, расстояние между станциями будет достигать до 3 километров.
Высокинский отметил, что при проектировании метро целью специалистов является пройти под городской застройкой с минимальными раскрытиями котлованов. Мэр уточнил, что в текущем году будет проводиться только техническое и экономическое обоснование для федерального финансирования. Также он рассказал, что власти подсчитывают затраты на возможное строительство канатных дорог между районами Солнечный и Академический. В одной кабине такого транспорта могли бы помещаться 20 человек.
Ранее городская комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Екатеринбурга одобрила резервирование участков на пересечении улиц 8 Марта—Большакова и Сыромолотова—40-летия ВЛКСМ под строительство второй ветки метро. Новую линию метро планируется построить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 году. В июне стало известно, что федеральные власти считают строительство метрополитена в уральской столице неэффективным. Однако глава Екатеринбурга отмечал, что работа все равно продолжится. Строительство подземки обойдется в 76 млрд рублей. По словам главного инженера Уральского проектно-изыскательского института транспортного строительства Петра Евдокимова, теоретически, ветку метро можно построить за три года, однако для этого понадобится ежегодно 30 млрд рублей.