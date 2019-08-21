Более девяти млн россиян платят по кредитам больше половины своего дохода

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Виды Екатеринбурга, листовка, кредит, реклама, кредитование
15,7% российских заемщиков вскоре будут считать проблемными для банковФото: Анна Майорова © URA.RU

Более девяти миллионов жителей России имеют крeдитную нагрузку выше 50% от своего дохода. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

«С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет ОКБ.

Почти через месяц крeдитование заемщиков с высокой нагрузкой в России будет требовать от банков резервирование средств по повышенному коэффициенту. Соответствующие требования к отечественным кредитным учреждениям собирается ввести Центробанк для охлаждения рынка, растущего темпами, превышающими 20% в год.

Ранее сообщалось, что закредитованность россиян за последние пять лет выросла в полтора раза. Теперь средняя цифра долга составляет 11 месячных зарплат, напоминает «Национальная служба новостей». Министр экономического развития РФ Максим Орешкин выступал с прогнозом, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года. В конце июля вступил в силу закон «об ипотечных каникулах». Документ позволяет банковским клиентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сделать отсрочку выплаты кредита, добавляет RT.

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