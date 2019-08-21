Более девяти млн россиян платят по кредитам больше половины своего дохода

Более девяти миллионов жителей России имеют крeдитную нагрузку выше 50% от своего дохода. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
«С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков», — сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет ОКБ.
Почти через месяц крeдитование заемщиков с высокой нагрузкой в России будет требовать от банков резервирование средств по повышенному коэффициенту. Соответствующие требования к отечественным кредитным учреждениям собирается ввести Центробанк для охлаждения рынка, растущего темпами, превышающими 20% в год.
Ранее сообщалось, что закредитованность россиян за последние пять лет выросла в полтора раза. Теперь средняя цифра долга составляет 11 месячных зарплат, напоминает «