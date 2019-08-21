Источник: Россия готова выдать Украине пятерых осужденных за терроризм

Пятеро заключенных могут быть освобождены уже в ближайшее время Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россия может выдать Украине пятерых ее граждан, осужденных за терроризм. Заключенных, возможно, отправят на родину для отбывания наказания.

«В настоящее время „обсуждается формат этой процедуры“ — выдачи их Украине для отбывания наказания, назначенного судами в РФ», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Возможную выдачу осужденных граждан не исключил и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к советнику президента России Владиславу Суркову.

По предварительным данным, выдать Украине могут Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка. Балух был осужден на пять лет за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатки. Кольченко приговорен к 10 годам по делу «крымских террористов». По этому же делу был осужден на 20 лет колонии режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание на Ямале. Гриба в марте приговорили к шести годам. Он подговаривал школьницу из Сочи устроить взрыв на выпускном. Клых и Карпюк, осужденные в 2016 году на 20 лет и 22,5 года колонии, в первой чеченской войне воевали на стороне боевиков-сепаратистов в составе запрещенной в России праворадикальной партии УНА-УНСО.

Весной Украина заявляла о готовности передать России 20 ее граждан, которые содержатся в украинских тюрьмах, напоминает «Национальная служба новостей». Украина намерена обменять россиян на своих «политзаключенных», в том числе режиссера Олега Сенцова и Александра Кольченко.