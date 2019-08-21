20 августа 2019

В Екатеринбурге хотят построить аналог Московского центрального кольца

© Служба новостей «URA.RU»
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День Свердловской железной дороги в Законодательном Собрании. Екатеринбург, поезд, железнодорожная платформа, электричка
Городская электричка будет идти через районы Солнечный и АкадемическийФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Власти Екатеринбурга рассматривают возможность строительства кольцевой маршрутной линии для электрички, которая будет частично интегрирована с метрополитеном. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский, передает корреспондент «URA.RU».

«Сейчас городская электричка ходит от Сортировки до Керамики. Планируется сделать так, чтобы она также шла через Солнечный и Академический», — сказал мэр. По его словам, для этого потребуется строительство моста через Верх-Исетский пруд.

Высокинский отметил, что новый начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников «активно включился в работу» над проектом екатеринбургского аналога Московского центрального кольца (МЦК).

В то же время уже в 2021 году в Екатеринбурге может начаться строительство второй ветки метро. До конца текущего года будет проводиться технико-экономическое обоснование проекта для получения федерального финансирования. Шансы на его получение «очень большие», считает председатель комиссии гордумы Екатеринбурга по градостроительству и землепользованию Александр Колесников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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