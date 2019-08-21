Делом челябинского депутата, убившего жену на глазах троих детей, займутся на самом высоком уровне

Дело взял на личный контроль прокурор региона Виталий Лопин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинский депутат расстрелял жену

Прокурор Челябинской области Виталий Лопин взял на личный контроль расследование убийства женщины, совершенного депутатом-единороссом на глазах троих детей. Об этом «URA.RU» сообщил сам глава регионального надзорного органа.

«Я беру расследование под контроль, поскольку это произошло на глазах несовершеннолетних, а не потому, что подозреваемый занимает какие-либо посты или должности», — пояснил агентству Лопин.

По предварительным данным, ночью 21 августа депутат горсобрания поселка Локомотивный (Карталинский район) и главврач местной больницы Азат Зарипов на глазах детей убил молодую супругу двумя выстрелами из охотничьего ружья. Сначала он заявил полиции, что застал ее с любовником. Потом выяснилось, что в момент трагедии посторонних в доме не было, однако убийству предшествовала шумная ссора.

Мужчина задержан, до пятницы будет решен вопрос об избрании для него меры пресечения. На время следствия «Единая Россия» приостановила его членство в партии.