Минобороны не смогло взыскать с уникального курганского завода десятки миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требования Минобороны России, которое пыталось взыскать с «Курганмашзавода» (КМЗ, единственный в РФ производитель боевых машин пехоты) 35 миллионов рублей.
«Прекратить производство по делу», — говорится в материалах, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Минобороны требовало от КМЗ неустойку за нарушение условий госконтракта, подписанного в августе 2016 года. Представитель КМЗ заявил, что в рамках другого судебного разбирательства Минобороны уже пыталось взыскать эти деньги, но получило отказ.
«Арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что имеется вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт арбитражного суда», — поясняет суд свою позицию. У Минобороны еще есть возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
На рассмотрении арбитражного суда Москвы остается еще один иск Минобороны о взыскании с КМЗ 26 млн рублей. Заседание назначено на 4 сентября. Кроме того, «Рособоронэкспорт» требует от КМЗ 82,5 млн долларов США (более 5,3 млрд рублей). Судебный процесс по этому делу проходит в закрытом режиме.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Девятый арбитражный апелляционный суд отказался взыскивать с КМЗ в пользу Минобороны 570 млн рублей в качестве неустойки за просроченную поставку боевых машин. КМЗ доказало, что Минобороны само виновато в этой просрочке.